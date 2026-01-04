トップ10社は残業10時間以下で平均年収1000万円超！｢ホワイト｣で平均年収が高い企業ランキング100

丹羽 夏海 : 東洋経済『就職四季報』編集部
2026/01/04 13:00
残業が少ないのに年収が高い、タイパのいいホワイト企業はどこか（写真：【Tig.】Tokyo image groups  / PIXTA）

※この記事は2025年3月公開記事を再配信したものです。

「ホワイト企業に行きたいけど、どうやって見極めればいいの？」。そう悩んでいる就活生は少なくないだろう。

“ホワイト”だと感じる条件は人それぞれだが、「残業時間」を1つの基準とすることでワークライフバランスを具体的に想像しやすくなる。

残業時間の差で生活が変わる

例えば定時（標準労働時間）が9:00～18:00、完全週休2日
の会社で、月20日働く場合を考えると、

残業0時間/月⇒毎日18:00ごろ退社
残業20時間/月⇒毎日19:00ごろ退社
残業40時間/月⇒毎日20:00ごろ退社

となる。

18時退社であれば、終業後に買い物をして帰ったり、夕飯を作るなど家事をする余裕もあるだろう。20時退社の場合、家に着くのは21時近くで、最低限食事や入浴を済ませたらすぐ寝る時間……という生活になるかもしれない。

一方で、「できればホワイトがいいけど、お金もたくさん稼ぎたい」という軸で企業選びをしている人もいるだろう。

そこで今回は、今回は残業が月10時間以下、すなわち毎日の残業が30分程度以下の企業を「ホワイト企業」と定義し、平均年収が高い順にランキング化した。

