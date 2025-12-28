｢タイパは最悪だが満足度は高い｣。トランジットでホテル2泊付き､食事にお土産に｢大盤振る舞い｣だった中華系航空会社ビジネスクラス搭乗記

浦上 早苗 : 経済ジャーナリスト、法政大学MBA兼任教員（コミュニケーションマネジメント）
2025/12/28 13:00
空港
出発から3日半、ようやく到着したジョージアのトビリシ空港（写真：筆者撮影）
昨年、世界一周航空券を使った世界一周旅行の途中、家庭の事情でイスタンブール（トルコ）で離脱した経済ジャーナリストの浦上早苗さん。

数カ月後、再び世界一周を再開するため、イスタンブールへ戻る必要があった浦上さんは、トルコの隣国・ジョージアまで、中華系航空会社「中国南方航空」の激安ビジネスクラスを利用することに。
その破天荒なまでのフライト体験を2回にわたってお届けしています。2回目の本記事では、中国・鄭州（ていしゅう）からジョージアまでの空の旅の記録です。
旅の計画から鄭州までは前記事をご覧ください↓
エコノミーより安い「中華系激安ビジネスクラス」で欧州に飛んだ顛末。目的地まで60時間、2泊トランジット。でもホテルは無料の不思議

※この記事は2025年7月公開記事を再配信したものです。価格等は当時のものです

大盤振る舞いだったホテル滞在

鄭州（ていしゅう）の空港からホテルに送迎してくれた男性が「いい部屋を頼む」と2回繰り返したのが功を奏して、ホテルは高層階の広い部屋を用意してくれた。

それで十分だったのに、男性は筆者に「今日の晩ご飯、明日の朝ご飯、昼ご飯はホテルのレストランで食べて。無料だから」と言う。南方航空のサイトには「一泊朝食付き」とあったのに、大盤振る舞いがすごい。

あ、だから会ったとき「お腹どう？」と聞かれたのか。

彼はまだまだ話し続ける。

「明日は午後2時に空港行きのバスを出すので、それまでゆっくりしてください」

鄭州で泊まったホテル
鄭州で泊まったホテル（写真：筆者撮影）
（ホテルの朝食）
ホテルの朝食（写真：筆者撮影）

鄭州は特筆すべき観光地がない大都市だが、周辺都市に少林寺や龍門石窟といった名所がある。翌日のウルムチ行きのフライトが午後5時過ぎだったので足を延ばす予定だった。なのに「3食・送迎」までつけられたら身動きできないじゃないか。

「自分で空港に行けるから、私のことはほっといて」と言ったものの、男性も「中国は国内線も混んでるから早く行ったほうがいい。当社のラウンジでゆっくりしてください」と譲らない。

【写真】鄭州からジョージアまで、激安中華系キャリアでの珍道中（19枚）
次ページはこちら
