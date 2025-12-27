｢整形しろ｣｢無理｣｢顔が終わってる｣ひどすぎる誹謗中傷にも笑顔で返す｢9年目のソロアイドル｣"強さの秘密"

アイドルとは何か
アイドルとは何なのか。
ある人にとっては、容姿端麗でかわいさを持ち合わせ、歌やダンスといったパフォーマンスを完璧にこなせる存在。またある人にとっては純粋に尊い存在。アイドルそして、ファンの数だけアイドルの定義はあるだろう。
昨今の推し活ブームとあいまってアイドルの数も増え、SNSでは日々多くのアイドルが投稿している。そんな中、改めてアイドルとは何かを考えさせられる出来事が起きた。
活動歴9年のアイドルの物販
他の子たちには列ができてました。
人気無さすぎてここに立ってるのが
恥ずかしい…」
「可愛いを諦めて」「無理だよ現実に向き合えよ」「諦めることも大事」……。静岡で活動するソロアイドル・のうさぎゆんに向けられた容姿に対する容赦ない言葉の数々。頑張っているアイドルに対して、一体なぜここまでひどい言葉を浴びせることができるのだろうか。
しかし、のうさぎゆん本人は明るく「ありがとう」と返信し、自虐ネタに切り替え、この炎上投稿に乗った。
「言い返すのは良くないと思って“ありがとう”と返しました。でも流石にコメントが厳しすぎて呼吸が息苦しくなりましたね」
やはりノーダメージではなかったが、それでもめげることなく対応し続けた。「私にはアイドルしかないので」そう言ったのうさぎゆん。彼女はなぜアイドルになったのだろうか。そしてなぜアイドルにこだわり続けるのか。
