｢また不合格になったら…努力は無駄｣と泣く浪人生→2浪で東大に合格した著作家が伝えたい｢SF漫画から学んだこと｣

浪人中。とても苦しいです
自分は今、絶賛浪人中です。
「また不合格になったらどうしよう」という不安で押しつぶされそうで、最近スランプになってしまいました。怖くて、全然勉強できません。勉強しなければならないのはわかっているんですが、「どうせこの勉強も無駄になるのかな」と思うと、涙が出てきてしまいます。どうすればいいのでしょうか。［浪人生・男子］
西岡氏の回答
自分も、浪人していたときにまったく同じことを考えていました。「どうせ俺は今年も落ちるんだろうな」「この努力には意味があるんだろうか」と。
模試の成績が伸びなかった日や、焦燥感だけが胸の中に溜まっていくような夜には、机に向かうだけで心が折れそうになっていました。
浪人生活の厄介なところは、「合格できる未来がリアルに想像できなくなる」ことです。今やっている問題集の1ページ、暗記した英単語の1語が、本当に未来につながっているのか確信が持てない。
だからこそ、「努力が無駄になるのでは？」という不安が、勉強の邪魔をしてくるんですよね。そんなある日、先生から藤子・F・不二雄のSF短編の一作、「あのバカは荒野を目指す」を渡されました。「この作品には、浪人中のお前にとってプラスな要素があるから、ちょっと読んでみろ」と。
