｢親の口出しがウザすぎる｣親の干渉に辟易する高3女子 ｢勉強時間を報告､机をチェック…｣東大合格者が悪気ない"ほんのり毒親"の対処法を伝授

受験が近づくにつれ、さまざまな不安や焦りを抱える受験生や親は多いと思います。それらを解消するためにはどうしたらよいのか。

親を黙らせる方法はある？

【質問】

親が勉強に介入してきてウザいです！「もっと勉強しなきゃダメなんじゃないのか」「数学苦手なんだからそっちもやった方がいい」とか言ってきます！ 挙げ句の果てには「自分の受験の時はこうだった」「俺が数学を教えるから」とか突然言い出して、勝手に私のノートを見て解説を始めたりして、本当にめんどくさいです！ しょっちゅう喧嘩してばっかりなんですが、どうにか親を黙らせる方法はありませんか！［高3 女子］

西岡氏の回答

まず最初に申し訳ないんですが、そんな方法はありません。親って、どこまでいってもウザいです。

これはもう、人類共通の真理といってもいいくらいで、「今から親を黙らせる魔法の呪文」なんて存在しません。質問者さんが子どもで、相手が親である以上、親があなたにあれこれ言うのは止められないんです。