｢親の口出しがウザすぎる｣親の干渉に辟易する高3女子 ｢勉強時間を報告､机をチェック…｣東大合格者が悪気ない"ほんのり毒親"の対処法を伝授

受験が近づくにつれ、さまざまな不安や焦りを抱える受験生や親は多いと思います。それらを解消するためにはどうしたらよいのか。
偏差値35から東大合格を果たした漫画『ドラゴン桜2』（講談社）編集担当の西岡壱誠氏が率いるカルペ・ディエムのメンバーが、数多くの受験生を指導した経験を基にした解決策を伝授する年末年始の特別連載「現役東大生が解決！受験お悩み相談室」。昨年大好評だった本連載を今年もお送りします。【連載第33回】の本稿では、親の口出しがわずらわしいという受験生の相談に西岡氏が答えます。
親を黙らせる方法はある？
【質問】
親が勉強に介入してきてウザいです！「もっと勉強しなきゃダメなんじゃないのか」「数学苦手なんだからそっちもやった方がいい」とか言ってきます！ 挙げ句の果てには「自分の受験の時はこうだった」「俺が数学を教えるから」とか突然言い出して、勝手に私のノートを見て解説を始めたりして、本当にめんどくさいです！ しょっちゅう喧嘩してばっかりなんですが、どうにか親を黙らせる方法はありませんか！［高3 女子］
西岡氏の回答
まず最初に申し訳ないんですが、そんな方法はありません。親って、どこまでいってもウザいです。
これはもう、人類共通の真理といってもいいくらいで、「今から親を黙らせる魔法の呪文」なんて存在しません。質問者さんが子どもで、相手が親である以上、親があなたにあれこれ言うのは止められないんです。
