受験生｢クリスマスやお正月にどれくらい休んでいい？｣ 東大合格者が語る｢自己判断は危険｣の真意とは

受験が近づくにつれ、さまざまな不安や焦りを抱える受験生や親は多いと思います。それらを解消するためにはどうしたらよいのか。

受験生はお正月にどれくらい休んでいい？

【質問】

受験生は、クリスマスや大晦日・元日にどれくらい休んでいいものなんでしょうか？ もちろん勉強しなければならないことはわかっているんですが、でもここまで頑張ってきたし、1〜2日くらいは休んでもいいのでは？ と思う気持ちがあります。こういう考えは甘えなんでしょうか？

西岡氏の回答

これ、本当に意見が分かれる質問なんですよね。僕もこれまで多くの受験生に同じことを聞かれましたし、学校の先生同士でも見事に賛否が分かれます。「元日くらい休め」という先生もいれば、「いや、最後まで走り続けろ」という先生もいる。

実際、東大合格者にアンケートを取ったことがあります。「元日は休んでいましたか？」という質問をしたところ、4割くらいの学生は「休んでいた」と答え、6割くらいは「普通に勉強していた」と答えました。どちらが正しいというわけではなく、「休んでいても受かる人は受かるし、勉強していても受かる人は受かる」というのが正直なところです。

中には「学校の先生には『元日くらいは休め』と言われたけど、不安で結局勉強しちゃいました」という声もありました。逆に、「あの日しっかり休んだからこそ、1月の追い込みに集中できた」という声もありました。本当に、人それぞれなんです。