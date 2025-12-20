【実食レポ】ベビー離乳食110円⁉︎ おもちゃ付きキッズプレート880円にTV付きキッズスペース､冬休みの子連れ外食を彩る｢イタリアンチェーン｣

子どものハートをつかむことは、その親（大人）の財布をもつかむことだ。それゆえ”キッズメニュー”を展開している店は多い。

そこで本連載では、外食チェーン各社のキッズメニューやキッズ向け施策を現地取材し、最高の「子連れ外食チェーン」を探していく。

今回取材したのは「Italian Kitchen VANSAN」（以下、「バンサン」）。「家族で気軽に行ける本格イタリアン」がコンセプトのカジュアルレストランチェーンだ。運営は株式会社VANSANだが、「焼肉ライク」など複数の外食チェーンを統括する株式会社Dining Innovation Investmentのグループ傘下にある。創業は2014年だが急成長し続けており、現在は全国で90店舗以上展開している。

師走も近づく週末のランチタイムに、筆者・わが子・夫の3人で首都圏郊外のとある店舗に入った。

おもちゃ付きキッズプレートは880円、ドリンク55円

子連れ、ファミリー、特にママ友会や女子会を意識したメニューを多く用意しているバンサン。内装は可愛らしく、今の時期はクリスマスを意識したコーディネートになっていた。

さっそくキッズメニューを紹介したい。

キッズプレート（ミニミートパスタ・お野菜・ポテト・ドルチェ）880円

キッズピッツァ（コーンマヨ）880円

キッズドリア（ミートソース）880円

キッズパスタ（ミートソースまたはコーンクリーム）880円

ベビーフード（4種の根菜と鶏ささみ）110円 ※7カ月〜

キッズドリンク55円

・カルピス

・オレンジ

・アップル

・ウーロン茶

・ミルク

・コーラ

・ジンジャーエール

※すべて税込価格

キッズメニューは880円統一だ。そして、すべてのメニューには選べるおもちゃが付いてくる。ドリンクは別だが55円と安く、バリエーションも多い。