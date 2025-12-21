｢負ければみんな離れていく｣ 選挙で"人の冷たさ"知った太宰府市長が7浪という長い回り道の末にたどり着いた意外な場所

浪人という選択を取る人が20年前と比べて1/2になっている現在。「浪人してでもこういう大学に行きたい」という人が減っている中で、浪人はどう人を変えるのでしょうか？ また、浪人したことによってどんなことが起こるのでしょうか？ 自身も9年の浪人生活を経て早稲田大学に合格した経験のある濱井正吾氏が、いろんな浪人経験者にインタビューをし、その道を選んでよかったことや頑張れた理由などを追求していきます。
大学・公務員・選挙と合計7浪を経験
今回は、2浪で東京大学文科1類に合格し、現在太宰府市市長の楠田大蔵さんにお話を伺いました。
楠田さんは、大学で2浪、公務員試験で2浪、選挙で3浪と合計7浪を経験しています。その浪人の日々は楠田さんの人生を確かに形作ったようで、「人間としての成長につながった」と話しています。
浪人のどの部分が成長につながったのか。現在の仕事に浪人がどのような影響を与えているのか。お話を伺います。
