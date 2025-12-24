公立小｢学習塾版のユニクロ｣との連携で学びが激変､勉強に自信のない子たちが｢算数が好きになった｣｢満点を取れた｣…教員は指導をどう変えた？

昨今、放課後の学習支援や公営塾の運営などに民間の力を借りるケースは、珍しいものではなくなった。しかし、埼玉県戸田市立笹目小学校（以下、笹目小）が踏み出した一歩は、そうした「支援」の枠組みを超えた、公教育における異例の挑戦といえる。

同校は、2025年11月より、小学5年生の算数の授業に民間塾の「デジタル教材」と「指導ノウハウ」を本格的に導入した。補習としてではなく、日々の授業に民間の力を取り入れたのである。

｢学習塾版のユニクロ｣を選んだ理由

同校がパートナーとして選んだのは、教育スタートアップ企業「コノセル」だ。同社は「学習塾版のユニクロ」をコンセプトに「高品質な教育を誰もが驚くような価格で受けられる世界」を目指し、ICTを活用して小中学生向けの個別指導塾「コノ塾」を運営している。

創業者の田辺理氏は、オンライン学習サービス「スタディサプリ」の元事業責任者であり、教育におけるデジタル活用に深い知見を持つ人物だ。独自の「デジタル教材」と、学習データを活用した「人による伴走」を掛け合わせたコノ塾の指導モデルは支持を集め、2020年の創業から5年の間に115教室を展開するまでに成長した（2025年12月現在）。

しかしなぜ、公立小学校がこうした教育スタートアップ企業とタッグを組むに至ったのか。その背景には、「一斉授業」だけでは解決が難しい学校現場の課題があった。