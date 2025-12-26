物価高が財布を直撃！｢給料が上がっても貧しくなる｣令和のインフレに対抗するには？"貯蓄だけ"から"投資も"に転換すべき緊急提言

パク・ソヨン : 投資アナリスト
2025/12/26 13:30
スーパーで献立を考えながら買い物をする女性買い物客
とくに贅沢をしている感覚はない……（写真：sasaki106／PIXTA）
「◯◯が値上がりした」
そんな声を何度耳にしただろうか。
ここ数年、インフレでモノの値段がいっせいに上がり、生活のそこかしこで不安が感じられる。以前は気軽に通っていたあの店のランチが、あるときから「店に入るかどうかを検討すべきものになってしまった……」という思いは、もはや誰もが経験したものではないだろうか。
インフレそのものは必ずしも悪ではない。
ただし、一定のラインを越えた瞬間から、「給料を上げて貯蓄を増やす」という昔ながらの作戦では防ぎきれない現実が訪れる。
現役投資アナリストとして富裕層と接してきた執筆者が、その著書『投資家の母が20歳になった娘にどうしても伝えたいお金の話』の中で、インフレのしくみとは何か、なぜ投資で備えることが必要なのかを解説する。

チョコパイの値段は5倍に

投資家の母が20歳になった娘にどうしても伝えたいお金の話: 好きなことで生きて、一生困らず自由でいるために
『投資家の母が20歳になった娘にどうしても伝えたいお金の話: 好きなことで生きて、一生困らず自由でいるために』（書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします。紙版はこちら、電子版はこちら。楽天サイトの紙版はこちら、電子版はこちら

韓国物価情報が発表した主要品目ごとの消費者物価変化によると、1970年のソウル市内バスの運賃は10ウォン（約1円）で、今は1200ウォン（約120円）。

50年間で120倍上がっている。地下鉄の運賃は1974年8月の開通当時の初乗り運賃が30ウォン（約3円）なのに対して今は1250ウォン（約125円）だから、なんと44.6倍だ。

思いかえしてみると、わたしが子どものころ、チョコパイは1つ100ウォン（約10円）だった。

次ページなぜ値段が上がるの？ 
