物価高が財布を直撃！｢給料が上がっても貧しくなる｣令和のインフレに対抗するには？"貯蓄だけ"から"投資も"に転換すべき緊急提言

「◯◯が値上がりした」

そんな声を何度耳にしただろうか。

ここ数年、インフレでモノの値段がいっせいに上がり、生活のそこかしこで不安が感じられる。以前は気軽に通っていたあの店のランチが、あるときから「店に入るかどうかを検討すべきものになってしまった……」という思いは、もはや誰もが経験したものではないだろうか。

インフレそのものは必ずしも悪ではない。

ただし、一定のラインを越えた瞬間から、「給料を上げて貯蓄を増やす」という昔ながらの作戦では防ぎきれない現実が訪れる。

チョコパイの値段は5倍に

韓国物価情報が発表した主要品目ごとの消費者物価変化によると、1970年のソウル市内バスの運賃は10ウォン（約1円）で、今は1200ウォン（約120円）。

50年間で120倍上がっている。地下鉄の運賃は1974年8月の開通当時の初乗り運賃が30ウォン（約3円）なのに対して今は1250ウォン（約125円）だから、なんと44.6倍だ。

思いかえしてみると、わたしが子どものころ、チョコパイは1つ100ウォン（約10円）だった。