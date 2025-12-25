｢お金｣まつわる漠然とした不安。"困窮しているわけではないのに将来が不安"なのはお金の問題ではない。そのしくみと対応法

尽きることのない、お金についての不安。

収入が低いから？

それとも貯金が少ないから？

もしかすると、どちらも本当の理由ではないかもしれない。

なぜなら多くの場合、いくら手元に入ってきても、いくら手元に残っていても、漠然とした不安が消滅することはないのだから。

消えないわけは、わたしたちの「ある盲点」のせいだった――。

「自分より持ってる人」がうらやましい

お前に10万ウォンがあって俺には100万ウォンがある

そしたらお前は俺が相当うらやましいだろ／イラつくだろ

だけど一度立場を変えて考えてみないか／俺は果たしてお前のおかげで幸せだろうか／俺のほうが多く持っていて満足だろうか

いいや／世の中には1000万ウォン持ってるヤツもいる／俺はそいつをうらやましがるんだよ／イラつくんだよ

歌手チャン・ギハの楽曲『うらやましくない』の一部だ。この歌詞は、お金を扱うときの落とし穴について、その核心をついている。