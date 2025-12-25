｢お金｣まつわる漠然とした不安。"困窮しているわけではないのに将来が不安"なのはお金の問題ではない。そのしくみと対応法

✎ 1〜 ✎ 3 ✎ 4 ✎ 5 ✎ 6
パク・ソヨン : 投資アナリスト
2025/12/25 8:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
女性
自分より多くを持つ人は常にいる（写真：Graphs／PIXTA）
尽きることのない、お金についての不安。
収入が低いから？
それとも貯金が少ないから？
もしかすると、どちらも本当の理由ではないかもしれない。
なぜなら多くの場合、いくら手元に入ってきても、いくら手元に残っていても、漠然とした不安が消滅することはないのだから。
消えないわけは、わたしたちの「ある盲点」のせいだった――。
現役投資アナリストとして富裕層と接してきた執筆者が、その著書『投資家の母が20歳になった娘にどうしても伝えたいお金の話』の中で、お金の不安を消し去る方法を解説する。

「自分より持ってる人」がうらやましい

投資家の母が20歳になった娘にどうしても伝えたいお金の話: 好きなことで生きて、一生困らず自由でいるために
『投資家の母が20歳になった娘にどうしても伝えたいお金の話: 好きなことで生きて、一生困らず自由でいるために』（書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします。紙版はこちら、電子版はこちら。楽天サイトの紙版はこちら、電子版はこちら

お前に10万ウォンがあって俺には100万ウォンがある

そしたらお前は俺が相当うらやましいだろ／イラつくだろ

だけど一度立場を変えて考えてみないか／俺は果たしてお前のおかげで幸せだろうか／俺のほうが多く持っていて満足だろうか

いいや／世の中には1000万ウォン持ってるヤツもいる／俺はそいつをうらやましがるんだよ／イラつくんだよ

歌手チャン・ギハの楽曲『うらやましくない』の一部だ。この歌詞は、お金を扱うときの落とし穴について、その核心をついている。

次ページ「うらやましくない」人もいる
関連記事
特集一覧
2026年大予測②株・マネー編
新着あり
フジテレビ 再生への挑戦
新着あり
震撼！M&Aの闇
新着あり
AIインフラ異変
新着あり
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事