｢お金｣まつわる漠然とした不安。"困窮しているわけではないのに将来が不安"なのはお金の問題ではない。そのしくみと対応法

尽きることのない、お金についての不安。
収入が低いから？
それとも貯金が少ないから？
もしかすると、どちらも本当の理由ではないかもしれない。
なぜなら多くの場合、いくら手元に入ってきても、いくら手元に残っていても、漠然とした不安が消滅することはないのだから。
消えないわけは、わたしたちの「ある盲点」のせいだった――。
現役投資アナリストとして富裕層と接してきた執筆者が、その著書『投資家の母が20歳になった娘にどうしても伝えたいお金の話』の中で、お金の不安を消し去る方法を解説する。
「自分より持ってる人」がうらやましい
お前に10万ウォンがあって俺には100万ウォンがある
そしたらお前は俺が相当うらやましいだろ／イラつくだろ
だけど一度立場を変えて考えてみないか／俺は果たしてお前のおかげで幸せだろうか／俺のほうが多く持っていて満足だろうか
いいや／世の中には1000万ウォン持ってるヤツもいる／俺はそいつをうらやましがるんだよ／イラつくんだよ
歌手チャン・ギハの楽曲『うらやましくない』の一部だ。この歌詞は、お金を扱うときの落とし穴について、その核心をついている。
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら