｢一生許すまじ！｣…離婚で｢泥沼化する夫婦｣と｢歩み寄れる夫婦｣の決定的な差　

✎ 1〜 ✎ 172 ✎ 173 ✎ 174 ✎ 175
ハラユキ : イラストレーター、コミックエッセイスト
2025/12/21 9:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
この連載の一覧はこちら
この記事の画像を見る(13枚)
家事や育児、介護などの分担をめぐって、家族間で言い争いが増えて、一緒にいて心地よい存在だったはずの家族が、いつのまにか「つかれる存在」になってしまった……そんな話を聞くことがよくあります。
どうして自分の不満が家族に伝わらないの?どうしたら「つかれない家族」になれるの？ そんなふうに「つかれる家族」と「つかれない家族」を考察するこの連載。
「つかれる家族」の行き着く形のひとつが「別居・離婚」ですが、今回は別居・離婚後の共同養育をサポートする一般社団法人「りむすび」の代表・しばはし聡子さんにインタビューしました。離婚の際に多くの人が陥りがちな失敗と、泥沼離婚を避ける方法とは？
過去の「別居・離婚」シリーズ…
第1回：有識者インタビュー①共同親権がモメるワケ
第2回：有識者インタビュー②親権の海外事情
第3回：有識者インタビュー③DV・モラハラを根本的に解決する方法
第4回：元夫婦インタビュー①モラハラ離婚からの復活
第5回：元夫婦インタビュー②スペインの共同親権
第6回：有識者インタビュー④イングランドの家裁の取り組み

「共同親権」2026年4月施行決定！

漫画
次ページ一部の攻撃的な共同親権推進派
関連記事
特集一覧
2025 ベスト経済書
新着あり
2026年大予測①政治・経済編
新着あり
2026年大予測②株・マネー編
新着あり
検証ニデック 永守イズムが招いた蹉跌
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事