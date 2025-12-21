｢一生許すまじ！｣…離婚で｢泥沼化する夫婦｣と｢歩み寄れる夫婦｣の決定的な差　

家事や育児、介護などの分担をめぐって、家族間で言い争いが増えて、一緒にいて心地よい存在だったはずの家族が、いつのまにか「つかれる存在」になってしまった……そんな話を聞くことがよくあります。

どうして自分の不満が家族に伝わらないの?どうしたら「つかれない家族」になれるの？ そんなふうに「つかれる家族」と「つかれない家族」を考察するこの連載。

「つかれる家族」の行き着く形のひとつが「別居・離婚」ですが、今回は別居・離婚後の共同養育をサポートする一般社団法人「りむすび」の代表・しばはし聡子さんにインタビューしました。離婚の際に多くの人が陥りがちな失敗と、泥沼離婚を避ける方法とは？

「共同親権」2026年4月施行決定！