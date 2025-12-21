｢店舗が次々と撤退｣｢人の気配も皆無｣　まるで異空間｢バブルが生んだ廃墟モール｣はなぜ失敗してしまったのか

✎ 1 ✎ 2
坪川 うた : ライター・ショッピングセンター偏愛家
2025/12/21 5:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
ベイタウン本牧5番街の外観
バブル絶頂期にオープンしたモールが、今では「廃墟モール」となっている。何が原因だったのだろうか（筆者撮影）
この記事の画像を見る(18枚)
ガラガラで人がいない。空き区画だらけ。BGMだけが虚しく響いている――。日本各地に、そんな「廃墟モール」が存在する。
かつて繁栄した商業施設は、なぜ廃墟になってしまったのか？ 理由を探ると、7つの要因が見えてきた――この連載では、大手ショッピングモール会社での勤務歴を持ち、プライベートでも500以上のモールを巡ったライターの坪川うたさんが現地を実際に訪れてリポート。廃墟モールが生まれる理由を紐解いていく。

店舗が次々と撤退している異空間

東京から電車で横浜方面へ向かい、バスに乗り継ぐ。横浜中華街や山下公園といった観光地を過ぎた先の「本牧」に、海外風の廃墟モールがある。「ベイタウン本牧5番街」である。

ベイタウン本牧5番街
横浜市の本牧にある「ベイタウン本牧5番街」（筆者撮影）

「ベイタウン本牧5番街」は隣接する「イオン本牧店」とつながっており、どちらもかつて同じ「マイカル本牧」であった。「マイカル本牧」は、バブル絶頂期の1989年にオープンした大型商業施設である。「イオン本牧店」の広場には、バブルを感じさせる噴水やからくり時計が残っている。

次ページ時を刻まなくなったからくり時計
関連記事
特集一覧
2026年大予測①政治・経済編
新着あり
2026年大予測②株・マネー編
新着あり
検証ニデック 永守イズムが招いた蹉跌
2025 ベスト経済書
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事