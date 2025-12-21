｢最寄り駅から徒歩34分｣で廃墟化…バブルが生んだ｢ハマの廃墟モール｣の現状と､滋賀の｢明るい廃墟｣が復活できたワケ

ガラガラで人がいない。空き区画だらけ。BGMだけが虚しく響いている――。日本各地に、そんな「廃墟モール」が存在する。

かつて繁栄した商業施設は、なぜ廃墟になってしまったのか？ 理由を探ると、7つの要因が見えてきた――この連載では、大手ショッピングモール会社での勤務歴を持ち、プライベートでも500以上のモールを巡ったライターの坪川うたさんが現地を実際に訪れてリポート。廃墟モールが生まれる理由をひもといていく。

前編では、バブルの成れの果てと化した「ベイタウン本牧5番街」の異空間をリポートし、廃墟モールとなった要因は①競合施設の存在 、③アクセスの悪さ、④動線の設計ミス、⑤施設規模の不適合、⑥運営会社の破綻であると分析した。

後編では、その教訓が普遍的なものであることを証明すべく、同様の事例を挙げながらさらに詳しく考察する。

コンセプト「アーバンリゾート」も…いまや廃墟に

「ベイタウン本牧5番街」は隣接する「イオン本牧店」とともに、1989年、横浜市の本牧に「マイカル本牧」としてオープンした。「マイカル本牧」は、ニチイが開発した大型商業施設である。