特急スペーシアが｢台北駅前に出現｣､東武の狙い　｢黄金｣に輝く先頭車､台湾の市街地を深夜に輸送

橋村 季真 : 東洋経済 記者
2025/12/19 4:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
台北駅前 東武スペーシア 先頭車両
台湾の台北駅前の広場までトレーラーに載せられてきた東武鉄道100系「スペーシア」の先頭車両。クレーンで吊り上げて駅東側の展示場所に設置した＝2025年12月2日未明（記者撮影）

東武鉄道は、近年とくに急増した外国人観光客の間でも人気の高い、浅草と日光という2つのエリアを結ぶ特急列車を運行している。

この記事の画像を見る(80枚)

大きな丸いボンネットの“顔”が特徴的なデザインの100系「スペーシア」は1990年のデビュー以降、日光特急の看板列車として30年以上にわたって活躍してきた。2023年7月に新型のN100系「スペーシアX」が登場して、同社のフラッグシップ特急の立場を譲った。

ゴールドの日光詣スペーシアが台湾に

だが、100系スペーシアも従来のデザインに加え、黄金に輝く「日光詣スペーシア」の塗装などで、いまなお存在感を放っている。日光・鬼怒川温泉方面を結ぶ特急「けごん」「きぬ」の運用に充てられ、休日は予約がなかなか取れないスペーシアXを補完している。

東武鉄道は2006年からJR東日本と相互直通運転を実施しており、いまでは毎日、新宿・池袋・浦和・大宮といった主要駅をはじめ、JR沿線で直通特急「スペーシア日光」を見ることができる。

その100系スペーシアが今度は海を越え、台湾の台北駅前に姿を現した。

【写真をすべて見る】台湾随一の“駅前一等地”、台北駅前に出現した東武鉄道の特急車両「スペーシア」。黄金に輝く「日光詣」の車体色となったトップナンバーの先頭車が台湾の港に到着後、トレーラーに載せられて深夜の市街地を走る貴重な姿も
次ページ記念式典を開催
関連記事
特集一覧
2026年大予測①政治・経済編
新着あり
三菱自動車 日本最小自動車メーカーの生き残り策
新着あり
デジタル証券の胎動
新着あり
オリンパスの針路
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
鉄道最前線の人気記事