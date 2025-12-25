小学生で英検準1級でも"受験で通用しない"？早期取得ブームで競争加速も､まさかの落とし穴

英検の価値がインフレした令和

みなさんにとって、「英検」とはどんな資格でしょうか。平成の時代に学生だった人にとって、英検とは「ただの資格」でしかなかったと思います。「取っておいても損はない」くらいの資格としてしか認識していないという人も多いでしょう。

しかし、令和に入ってからの「英検」は全然違う価値を持っています。

2020年の教育改革以降、英検の価値は大きく向上したのです。まず、大学受験において、英検を取っていれば一般受験の英語に加点がされたり、英語の試験自体が免除・満点換算されるような大学が続出しています。

早慶やGMARCH・関関同立の大学は一般入試で加点される大学・学部も多いですし、国公立大学でも、準1級以上を取っていれば一般受験で英語の試験が免除され、それだけで満点として換算されるような大学も登場しています（例：秋田大学）。

入学の際だけでなく、大学に入った後にも優遇があり、英検を取得していれば大学の授業自体が一部免除になるようなケースもあります（例：金沢大学）。

総合型選抜（AO入試）はもっと顕著で、英検準1級や2級を持っているだけで出願資格を満たせる学部、逆に英検2級を持っていないと出願できない大学もあります。もはや英検が“受験の通行証”として機能しつつあるのです。