SNSでトラブル､デジタルタトゥーにも…　写真撮影時の《他人の写り込み》は"肖像権の侵害"に当たるのか　注意点を解説

高橋 暁子 : 成蹊大学客員教授／ITジャーナリスト
2025/12/24 13:00
肖像権の侵害
無断で写真を公開することで、訴訟問題に発展したり、法的には問題なくても炎上につながったりした例もある（写真：sasaki106／PIXTA）

芸能人などが、一般人が映り込んでいる動画や写真をSNSにそのまま投稿して、コメント欄が荒れている様子を見かけることがある。

われわれも街中や人気の観光地などで撮影すると、知らない人が写り込むことがあるが、問題はないのだろうか？ どんな点に気をつけて撮影・投稿するべきか、ポイントを紹介する。

勝手に顔写真を公開されるのは絶対にNG

「勝手に顔写真を公開されるのは絶対にいや」

筆者が講演先でアンケートを採ると、ほとんどの若者はこのように答える。気にしない若者はせいぜい1、2名程度であり、9割以上の若者は極端に嫌がっている。

顔写真等の個人情報が意図せず漏れることで、思わぬ不利益を被ることがあることが、広く知られたためだろう。最近は、背景に少し映り込むだけでも、無許可に公開されることは不快と感じられることがほとんどだ。

最近は園や学校でも、ホームページなどに児童生徒の顔写真を掲載する際には、事前に許可を取るようになっている。許可を得ない公開で、後々トラブルにつながることを防ぐためだろう。

一方で、他の保護者などに子どもの顔写真を無断で公開されてしまい、保護者から園や学校にクレームがいくことも少なくない。

次ページ子どもの顔の無断公開は絶対にやめるべき
