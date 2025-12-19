トライアルが営む｢一泊2980円温泉宿｣驚きの満足度！さらには｢ミシュラン旅館の運営｣まで!?→24時間スーパーが別業態の宿を手掛けた意外な理由

九州を中心に全国展開する24時間スーパーのトライアル、最近は小型店の「トライアル GO」が東京進出を果たして話題だ。

このトライアル、実は温泉宿も運営しているのをご存じだろうか？ 筆者も利用したことがあり、それが驚きの満足度だったので紹介したい。

トライアルが運営する温泉宿は現在7施設ある。福岡県に3カ所、大分県に2カ所、神奈川県2カ所だ。

そのうち筆者が訪れたのは大分県の「ロッジ虎の湯」。2008年に「虎乃湯」の名前でオープンして、今年2025年にリニューアルされて「ロッジ虎の湯」となった。阿蘇くじゅう国立公園内の自然豊かな敷地で、源泉かけ流しの温泉が楽しめる癒しの宿だ。大浴場のほか、家族風呂が5つありゆったりと温泉を堪能できるのに、一泊素泊まり2980円から泊まれる手ごろさも魅力だ。

なぜスーパーを手掛けるトライアルが別業態の温泉宿の運営もしているのだろうか？ その経緯や狙い、今後の展開について聞いてみることにした。

温泉と絶景が楽しめて、一泊素泊まり2980円

まずは「ロッジ虎の湯」について説明したい。

価格はロッジ虎の湯公式サイトからの申し込みが最も安く利用できる。素泊まりでひとり（二名一室）2980～1万9000円、一泊二食付きはひとり（二名一室）6980～2万3000円である。かなり幅があるのは、GWや夏休み、年末年始は値段が上がる傾向にあるためだ。ただし、繁忙期以外は結構安く泊まれる。