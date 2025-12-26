経営陣は法的責任問われる可能性も…今も世界で10億台以上稼動､サポート終了した｢Windows 10｣使い続けるリスク

Windows10が、2025年10月14日をもってサポート終了（EOS：End of Support）となった。

これにより、Windows10に対しては不具合のバグ修正、脆弱性のセキュリティ修正が行われない状態になっている。

EOSから2カ月が経過した現在、Windows11への移行は果たして順調に進んでいるのか。Windows10を利用し続けることによるリスクは何か。CxO（経営層）観点で解説する。

世界中で10億台以上のWindows10がいまだ稼働中

現在も、どうしてもWindows10利用を継続しなければならないユーザー向けにESU（拡張セキュリティ更新プログラム）が提供されており、このESUを別途契約すればCritical（緊急）/Important（重要）に対応するためのセキュリティ更新プログラムが継続提供される。

世界有数のパソコン製造メーカーとして知られるDell社が11月に開催した決算説明会の質疑応答で、PC市場の見通しに関連してWindows10について回答した。