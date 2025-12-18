50代で｢リストラ｣された孔子と､完璧なマニュアルを残したマーニー…歴史が教える事業継承のパラドックス

「自分が去った後、この組織はどうなるのだろうか？」

40代、50代のビジネスパーソンであれば、ふとそんな継承への不安に襲われる日があるかもしれない。

1人は、50代で国を追われ、曖昧な教えだけを残して死んだ孔子。もう1人は、完璧な組織とマニュアルを作り上げ、世界的大企業を創業した天才マーニー。

一見、マーニーのほうが優秀な経営者に見える。しかし、歴史の審判は残酷だ。孔子の教えは数千年残り、マーニーの組織は消滅した。本記事では、2人の「引き際」と「残したもの」の違いから、組織を長生きさせるための意外な条件を探る。

孔子：50代で陥った「キャリアの死の谷」

儒教の祖として知られる孔子ですが、実は彼のキャリアは順風満帆とは程遠いものでした。

貧しい環境から独学ではい上がった彼は、いわば「学歴フィルター」にかけられ、なかなか一流企業への就職が叶わなかった苦労人です。

そんな彼に転機が訪れたのは53歳のとき。

ようやく大国・魯（ろ）にスカウトされ、「司寇（しこう）」という要職に就きます。現代で言えば、一流企業の「経営戦略室長クラス」への大抜擢といったところでしょうか。