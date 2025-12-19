【医師が勧める】腎機能が気になる人が｢たんぱく質を味方につける3つの工夫｣→たんぱく質は｢減らす｣ではなく｢ちゃんと食べる｣

上月 正博 : 東北大学名誉教授、山形県立保健医療大学理事長・学長
2025/12/19 5:00
食事
たんぱく質の摂り方の工夫を紹介します（写真：gontabunta／PIXTA）
昔といまを比べると、腎臓病の常識は大きく変わりました。たとえば、以前は「腎臓が弱い人は運動なんかしないで安静にしているほうがいい」「腎臓病になったら非常に厳しい食事制限に耐えなくてはならない」「腎臓病はいったん悪くしたらよくならない」といったことが当たり前とされていました。
しかし、これらはすべてウソ。いまは腎臓病の人も適度な運動をするほうがいいとされていますし、食事もちょっとした工夫で普通の人と変わらないものが食べられるようになっています。もちろん「腎臓病はよくならない」というのも誤りで、「腎臓リハビリ」というメソッドを実行すれば、着実に進行を抑えたり病状を回復させたりできるようになっているのです。
この「腎臓リハビリ」のメソッドの提唱者として、従来の腎臓治療の“誤った常識”を大きく変えてきたのが上月正博・東北大学名誉教授。上月教授は、新著『腎臓大復活』の中で、腎機能を強化して人生をよみがえらせていくためのノウハウを惜しみなく紹介しています。
以下では、その上月教授が「腎臓寿命を延ばすための食事のひと工夫――たんぱく質対策編」について解説します。

「たんぱく質の摂り方」がいちばん難しい

腎臓大復活: 100歳まで人生を楽しむ「強腎臓」の作り方
『腎臓大復活』（書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします。紙版はこちら、電子版はこちら。楽天サイトの紙版はこちら、電子版はこちら

じつは、腎機能低下が気になっている人の食事でいちばん難しいのが「たんぱく質の摂り方」です。

なぜならば、多すぎてもいけないし、少なすぎてもいけないから。たぶん、現在進行形で慢性腎臓病を患っている方々の中にも、肉、魚、卵などのたんぱく質をどのように摂るかで頭を悩ませている人が多いのではないでしょうか。

でも、ご心配には及びません。「腎臓リハビリ」の食事療法では、患者さんがストレスを感じることなくたんぱく質とつき合っていける摂り方の工夫を考案して、それを治療に生かしています。今回は、こうしたたんぱく質を摂る際のノウハウを紹介していきましょう。

次ページたんぱく質は「摂っていい量の上限ギリギリまで摂る」が正解
