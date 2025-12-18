｢国産から輸入車｣と｢輸入車から輸入車｣乗り換えた人の年齢･年収･志向に違いはあるか？

近年、日本の新車市場で輸入車の存在感が増している。

日本の新車市場に占める輸入車のシェアは、1980年代には軽を含む全体で1〜2％台だったものが、2020年以降は登録車ベースで約1割弱、軽を含む全体でも5〜6％程度までじわりじわりと増加している。

では、輸入車を新車で購入しているのは、どんな人たちなのだろうか？

「国産車から輸入車へ乗り換えた人」と「輸入車から輸入車へ乗り換えた人」の2軸から、新車輸入車の購入者像を明らかにしていく。

＜分析対象・サンプル数＞

国産車から輸入車へ乗り換えた人：2068名

輸入車から輸入車へ乗り換えた人：5473名

※分析対象は2020年1月以降の新車購入者

※使用データは市場調査会社のインテージが毎月約70万人から回答を集める、自動車に関する調査「Car-kit®」

輸入車の市場はいま

はじめに直近の輸入車市場の状況を確認したところ、次の3つの特徴が現れた。

（1）輸入SUVの強さ

日本自動車輸入組合（JAIA）がまとめた2024年度の車名別販売台数の上位20車種のうち、11車種がSUVである。

（2）電動化・先進技術を求める層が購入

日本政府はBEV・PHEVなどの電動車に補助金や税制優遇を付けており、電動化を後押ししている。

日本全体で見るとBEV比率自体は2％程度と低く、近年は販売台数が前年比を下回る状況にもあるが、「せっかく買うなら、BEVらしいデザイン／テック感のあるクルマを」と考える層にとっては、テスラや欧州勢のBEVは選びやすい選択肢になってきている。

（3）中国・韓国メーカーの参入で「手の届く輸入車」が増えた

具体的にはBYDとヒョンデ。中国のBYDは、2024〜2025年にかけて日本での販売を伸ばし、JAIAの輸入ブランドランキングでトップ10入りする月も出てきている（2025年5月）。