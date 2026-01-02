年金｢お神輿から肩車へ｣は間違いだった――少子高齢化でも"破綻しない"納得の根拠【2026年改正を前に知っておきたい｢年金の真実｣】

2026年より段階的に施行される新たな年金制度。その内容は在職老齢年金や遺族年金の変更など多岐にわたるが、年金が絡む話となるとなんとなく制度上の不安を覚える方も少なくないだろう。

一体、その不安は何によるものなのだろうか。根本的な原因を解き明かす。

年金に対する誤解を解く

ここで取り上げる内容の多くは、識者と言われている人たちが指摘していることも多く、一般の人や一部のファイナンシャルプランナーの人にとっては、ちょっとわかりにくい、あるいはどこが間違っているのかがわかりづらく、反証するのが難しい内容かもしれません。

しかしながら、さまざまなデータを使って一般に言われていることが事実かどうかを検証し、誤解を解いていきますので、どうぞご安心ください。

まずは図13をご覧ください（※外部配信先では図を閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください）。