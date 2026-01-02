年金｢お神輿から肩車へ｣は間違いだった――少子高齢化でも"破綻しない"納得の根拠【2026年改正を前に知っておきたい｢年金の真実｣】

✎ 1 ✎ 2
大江 英樹 : 経済コラムニスト、オフィス・リベルタス代表大江 加代 : 確定拠出年金アナリスト（オフィス・リベルタス）
2026/01/02 8:30
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
少子高齢化
少子高齢化が進み、年金制度は崩壊するのか（写真：ヒラリーマン。／PIXTA）
この記事の画像を見る(4枚)
2026年より段階的に施行される新たな年金制度。その内容は在職老齢年金や遺族年金の変更など多岐にわたるが、年金が絡む話となるとなんとなく制度上の不安を覚える方も少なくないだろう。
一体、その不安は何によるものなのだろうか。根本的な原因を解き明かす。
（大江英樹・大江加代『知らないと損する年金の真実 - 改訂版 2026年新制度対応 -』より、一部抜粋・編集してお届けします）

年金に対する誤解を解く

ここで取り上げる内容の多くは、識者と言われている人たちが指摘していることも多く、一般の人や一部のファイナンシャルプランナーの人にとっては、ちょっとわかりにくい、あるいはどこが間違っているのかがわかりづらく、反証するのが難しい内容かもしれません。

しかしながら、さまざまなデータを使って一般に言われていることが事実かどうかを検証し、誤解を解いていきますので、どうぞご安心ください。

まずは図13をご覧ください（※外部配信先では図を閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください）。

図13、図14
（『知らないと損する年金の真実 - 改訂版 2026年新制度対応 -』より）
次ページ年金の将来は明るくない？
関連記事
特集一覧
2026年大予測③業界・企業編
新着あり
能登
2026年大予測②株・マネー編
2025年振り返りランキング
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事