【１個150円の｢卵｣は何が違うのか?】鶏の健康を追求／養鶏業界は同質化の罠にはまっている？／｢地域循環型｣の養鶏／地域への溶け込み方／買い物は｢投資｣【ドキュメンタリー 仕事図鑑（檀上貴史）】

働く姿を通し、仕事像に迫る「ドキュメンタリー 仕事図鑑」。

第21回の今回は、養鶏農家の檀上貴史に密着した。

壇上が販売する卵は、１パック200円〜300円台が一般的な中、１個150円という強気の価格設定だ。だが、産直販売を行えば次々と売れ、飲食店や小売店からの引き合いも強い。バンカーや経営者を経て、縁もゆかりもない地で養鶏農家へと転身した檀上にとっての仕事とは——。

企画・制作：鈴木浩（アマゾンラテルナ）

【出演者】

養鶏農家

檀上貴史（だんじょう・たかし）

※動画内のデータや肩書などは収録時点のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

