同僚議員や省OBからもきつ～いダメ出し､"高支持率"高市首相が働いて働いて働いても報われない｢3人の問題閣僚｣ヤバすぎる実態

12月に行われた各世論調査でも高い支持率を維持している高市早苗内閣。だが、ここにきて「問題閣僚」たちによる失態が相次ぎ、政権の足を引っ張りかねない状況となっている。

11日には、国家公務員特別職給与法改正案の概要を記した「要綱」の一部を8日に閣議決定したが、その後に修正していたことが発覚。野党が抗議し、内閣委員会の開催が1時間ほど遅れ、2025年度補正予算を採決する衆院本会議の開催にも影響した。

立憲議員が明かしたお粗末なやり取りの内幕

「閣議決定の後、（尾﨑正直官房）副長官から発意され、総理と（木原稔官房）長官から『検討』の指示が出た。その結果、要綱の概要の一部が修正され、提出が遅れた。実はここ数日、事務方とやり取りをしたが、その説明が二転三転し、これについて副長官から謝罪があった」

11日午前の議会運営委員会（議運）の後、立憲民主党の吉川元議運筆頭理事は問題のいきさつについてこのように説明し、「閣議決定した後に要綱が書き変えられるなんて、知る限り過去に例がない。異常事態だ」と批判した。

その後、木原官房長官が議運に出向いて謝罪し、「報道は要綱を斜め読みにするので、期末手当が上がると報じられることを懸念している」と説明した。だが、吉川氏は「明らかな責任転嫁だ」と憤慨した。

同日の衆議院法務委員会では、再審法改正について質問した自民党の稲田朋美議員が、平口洋法相の答弁にため息をついた。