2026年大河ドラマ『豊臣兄弟！』主演･仲野太賀の原点。14歳で演じた｢悲劇的な末路たどる武将｣の正体とは

初めて大河に出演したのは2007年『風林火山』

2026年の大河ドラマ『豊臣兄弟！』において名補佐役といわれる武将・豊臣秀長（豊臣秀吉の弟）を演じるのは仲野太賀さんです。

仲野さんがどのように秀長を演じるのか、今から楽しみですが、仲野さんはこれまでたびたび大河ドラマに出演してきました。

仲野さんが初めて大河に出演したのは2007年のこと。仲野さんが14歳の時です。『風林火山』（主演は内野聖陽さん。武田信玄の軍師・山本勘助が主人公）において上杉龍若丸を演じました。

龍若丸は著名な人物というわけではありませんが、その父は関東管領（室町幕府が設置した鎌倉府の鎌倉公方を補佐する役職）上杉憲政であります。

憲政は享禄4年（1531）に家督を継ぎ関東管領となるのですが、小田原の北条氏康と対立。天文15年（1546）に氏康軍に破れ、上野国平井城に逃れます。ところがこの平井城は天文21年（1552）に落城してしまいます。憲政は後に越後国の上杉謙信を頼ることになりますが、憲政の嫡子・龍若丸は平井城にとどまりました。

『関八州古戦録』（江戸時代中期に成立した軍記物語）には龍若丸も登場します。その時、13歳であったようです。

同書には憲政が13歳のわが子を捨て置き逃れたことが「情なくも」と記述されており、非難するような論調です。