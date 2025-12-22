｢模試でA判定が取れない…子供の志望校下げさせるべき？｣ 受験生の親の質問に東大生が回答！ "親が絶対にしてはいけないこと"とは

受験が近づくにつれ、さまざまな不安や焦りを抱える受験生や親は多いと思います。それらを解消するためにはどうしたらよいのか。
偏差値35から東大合格を果たした漫画『ドラゴン桜2』（講談社）編集担当の西岡壱誠氏が率いるカルペ・ディエムのメンバーが、数多くの受験生を指導した経験を基にした解決策を伝授する年末年始の特別連載「現役東大生が解決！受験お悩み相談室」。昨年大好評だった本連載を今年もお送りします。【連載第30回】の本稿では、子供に志望校を下げさせるべきか悩む親御さんの質問に西岡氏が答えます。
著者フォローをすると、連載の新しい記事が公開されたときにお知らせメールが届きます。
【質問】
自分の子供は、この1年間、ずっと第1志望の国公立大学の判定がC判定やD判定で、A判定やB判定を取れませんでした。
親の私の目から見て、頑張っていないわけではないと思うのですが、飽き性で浪人して頑張れるようには見えません。でも本人としては、出来る限り、第1志望の大学を目指したいと言っています。
共通テストの結果次第ではあるのですが、親としてそれとなく志望校のレベルを下げるように言ったほうがいいのでしょうか。それとも、不合格の可能性が高くても本人が志望する第1志望を目指し続けることを応援するべきでしょうか。
自分の子供は、この1年間、ずっと第1志望の国公立大学の判定がC判定やD判定で、A判定やB判定を取れませんでした。
親の私の目から見て、頑張っていないわけではないと思うのですが、飽き性で浪人して頑張れるようには見えません。でも本人としては、出来る限り、第1志望の大学を目指したいと言っています。
共通テストの結果次第ではあるのですが、親としてそれとなく志望校のレベルを下げるように言ったほうがいいのでしょうか。それとも、不合格の可能性が高くても本人が志望する第1志望を目指し続けることを応援するべきでしょうか。
西岡氏の回答
結論から言うと、質問者さんは何も言わないほうがいいと思います。「志望校のレベルを下げたほうがいい」とも、「第1志望を目指すべきだ」とも、どちらにも寄らず、シンプルに「まあ、好きにしたら？」くらいでいいと思います。
「あなたの受験だから、最終的には自分で決めなさいね」というくらいの距離感で十分です。一見すると無責任に聞こえるかもしれませんが、実はこれが結局一番の最適解だと僕は思っています。
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事
無料会員登録はこちら
ログインはこちら