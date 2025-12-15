三菱電機､新開発の｢駅アプリ｣が狙う大きな目標　意外になかった｢駅起点の情報｣全国の鉄道が参加

大坂 直樹 : 東洋経済 記者
2025/12/15 4:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
エキノート 開発チーム
「ekinote（エキノート）」を開発した三菱電機統合デザイン研究所ソリューションデザイン部シニアエキスパートの中村大輔さん（右）と営業本部事業推進部戦略グループ担当課長の山本拓矢さん（左）（記者撮影）

「ekinote（エキノート）」をご存じだろうか。それは全国の鉄道約9100駅と周辺の街の情報を閲覧できる無料のアプリである。サービス開始は2022年。駅名で検索すると時刻表、乗り換え案内などの基本情報のほか、駅周辺のグルメ、観光、買い物などの情報をチェックすることができる。

例えば、駅関連なら「ナビタイムジャパン」、グルメなら「食べログ」「ホットペッパーグルメ」、観光なら「楽天トラベル」「じゃらん」へのリンクが駅ごとにまとまっているため、それぞれのアプリを使い分ける必要がない。よく訪れる駅や気に入った記事を保存できるほか、投稿機能もあるので、口コミ情報も得られる。ありそうでなかったツールだ。

この記事の画像を見る(5枚)

総合電機メーカーがなぜ？

広島電鉄、江ノ島電鉄、高松琴平電気鉄道、京王電鉄といった鉄道各社がパートナーとして参加しているのも大きな特徴の1つ。鉄道会社自身が発信する独自の情報もエキノートでチェックできる。駅名を検索することにより、グルメサイトや観光サイトにはない情報が得られる。

驚くのは、このアプリを開発したのが三菱電機であることだ。スタートアップ企業によるアプリの開発はよくあるが、三菱電機は日本を代表する総合電機メーカー。家電や産業機器はもちろん、鉄道分野では空調機器をはじめとした車両用電機品でおよそ6割のシェアを占める圧倒的な業界1位。“ガチ”のモノづくりメーカーがなぜエキノートを開発したのか。収益性はあるのか。その答えを知るために、都内にある三菱電機の本社を訪ねた。

次ページパートナーは鉄道会社以外にも
関連記事
特集一覧
2026年大予測①政治・経済編
新着あり
三菱自動車 日本最小自動車メーカーの生き残り策
新着あり
波乱 御用邸の町「葉山」住民の憤激
活況！PE投資の内幕
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
鉄道最前線の人気記事