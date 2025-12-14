｢サンタなんか信じない｣ 小1の子に届いた子猫のプレゼント ドタバタの舞台裏と､子猫の"運命"

✎ 1 ✎ 2 ✎ 3
杉作 : 漫画家
2025/12/14 9:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
©杉作

旅行中のエサやりなど、猫専門のシッターサービスを手がける「ひろみ猫シッターサービス」。そこにある日、アルバイト希望で訪ねてきたのは、魔法使いアラジンの物語に出てくるランプの魔人・ジーニーそっくりの大男。しかも本人いわく「特技は猫と会話できる」という――？！

杉作さんの新作漫画「ひろみ猫シッターサービス」をお届けします！

そんな怪しさ満点（？）の荒神広海（あらがみ・ひろみ）が、さまざまな事情を抱えたお宅を訪問。それぞれの猫たちと向き合って生まれる、笑いあり涙ありの物語――。

『猫なんかよんでもこない。』など数々の猫マンガを手がけてきた漫画家・杉作さんの新作が「東洋経済オンライン」オリジナルで登場！漫画『ひろみ猫シッターサービス』をお届けします。

この記事の漫画を読む(12ページ)

著者フォローすると、杉作さんの最新記事をメールでお知らせします。

杉作 漫画家

著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。

すぎさく / Sugisaku

新潟県出身。代表作に『猫なんかよんでもこない。』『クロ號』『にゃんからにゃんこ』など、猫にまつわる漫画作品、多数。近年は沖縄を舞台にした『ボクとおば～のフシギな話』（原作・ヤースー）でも話題に。また最近は子ども向けの絵本『ずるねこクロはサンタクロース』（パイインターナショナル）なども手がけている。

杉作さんのＸはこちら

杉作さんの公式サイト

この著者の記事一覧はこちら
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

関連記事
特集一覧
2026年大予測①政治・経済編
新着あり
波乱 御用邸の町「葉山」住民の憤激
活況！PE投資の内幕
2026年大予測②株・マネー編
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事