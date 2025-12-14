｢サンタなんか信じない｣ 小1の子に届いた子猫のプレゼント ドタバタの舞台裏と､子猫の"運命"

旅行中のエサやりなど、猫専門のシッターサービスを手がける「ひろみ猫シッターサービス」。そこにある日、アルバイト希望で訪ねてきたのは、魔法使いアラジンの物語に出てくるランプの魔人・ジーニーそっくりの大男。しかも本人いわく「特技は猫と会話できる」という――？！

そんな怪しさ満点（？）の荒神広海（あらがみ・ひろみ）が、さまざまな事情を抱えたお宅を訪問。それぞれの猫たちと向き合って生まれる、笑いあり涙ありの物語――。

『猫なんかよんでもこない。』など数々の猫マンガを手がけてきた漫画家・杉作さんの新作が「東洋経済オンライン」オリジナルで登場！漫画『ひろみ猫シッターサービス』をお届けします。

著者フォローすると、杉作さんの最新記事をメールでお知らせします。