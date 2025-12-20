極度の緊張と不安…中学受験失敗のトラウマ抱える受験生からの相談に東大生がかける言葉

受験が近づくにつれ、さまざまな不安や焦りを抱える受験生や親は多いと思います。それらを解消するためにはどうしたらよいのか。

【質問】

受験が近づいてきて、すごく不安です。毎日緊張で押し潰されそうです。自分は中学受験でも失敗しているので、また同じことになるんじゃないかと思うと、うまく勉強ができません。どうすればいいでしょうか。［高校3年生 女子］

西岡氏の回答

いいんじゃないですか？ 不安で、つらくても。むしろ、そうやって不安になっている人のほうが、最後に合格を勝ち取る場合が多いと僕は考えています。

質問者さん以外にも、受験生と話していると、「不安だからダメだ」「不安な自分は弱い」「こんなんじゃ落ちるに決まってる」なんて具合に、不安そのものを“悪いもの”として扱ってしまう人がすごく多いように感じます。