極度の緊張と不安…中学受験失敗のトラウマ抱える受験生からの相談に東大生がかける言葉

受験が近づくにつれ、さまざまな不安や焦りを抱える受験生や親は多いと思います。それらを解消するためにはどうしたらよいのか。
偏差値35から東大合格を果たした漫画『ドラゴン桜2』（講談社）編集担当の西岡壱誠氏が率いるカルペ・ディエムのメンバーが、数多くの受験生を指導した経験を基にした解決策を伝授する年末年始の特別連載「現役東大生が解決！受験お悩み相談室」。昨年大好評だった本連載を今年もお送りします。【連載第28回】の本稿では、受験生から寄せられた質問に西岡氏が答えます。
【質問】
受験が近づいてきて、すごく不安です。毎日緊張で押し潰されそうです。自分は中学受験でも失敗しているので、また同じことになるんじゃないかと思うと、うまく勉強ができません。どうすればいいでしょうか。［高校3年生 女子］
西岡氏の回答
いいんじゃないですか？ 不安で、つらくても。むしろ、そうやって不安になっている人のほうが、最後に合格を勝ち取る場合が多いと僕は考えています。
質問者さん以外にも、受験生と話していると、「不安だからダメだ」「不安な自分は弱い」「こんなんじゃ落ちるに決まってる」なんて具合に、不安そのものを“悪いもの”として扱ってしまう人がすごく多いように感じます。
