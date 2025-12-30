バスもタクシーも撤退した過疎の町､町内の移動を守るのは｢AI乗合タクシー｣。役場職員も時には運転手に。続ける住民との対話､見出す活路

「まじか……」田舎をなめていた

「まじか……」

鳥取駅近くの宿にチェックインし、スマートフォンで列車の時刻表を調べて絶句した。

筆者は暮らすように地域に滞在しながら、街の魅力をSNSなどで発信する「遊ぶ広報」という制度に参加するため、鳥取市に隣接する智頭町へ向かおうとしていた。翌日は午前11時半に、智頭町のレストランを予約していたのだ。

鳥取駅から特急で智頭駅まで20分、そこから普通列車に乗り換えて1駅の土師駅からレストランまで徒歩5分。なので余裕で到着できると思いきや、土師駅に止まる列車は午前9時から正午まで1本もなかった。

都市部より不便なことは覚悟していたが、3時間も列車がないとは想定外だった。

慌ててレストランに連絡すると、ありがたいことに店主が智頭駅まで車で迎えに来てくれた。この日は土師駅からさらに1つ先の駅の近くの宿を取っていたが、やはり列車は数時間に1本しかなかった。

その後、観光協会の職員に「グーグルマップを見て駅近の店や宿を取っていたが、駅近の意味がなかった。田舎をなめていた」と話したところ、「うちは3年前に町営バスとタクシーも撤退したしねえ」と言われて、再び衝撃を受けた。

智頭町は2023年4月、町営バスを廃止し、町民の自家用車を使った共助交通「AI乗合タクシー のりりん」の運行に切り替えていた。