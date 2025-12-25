AIに｢厳しくレビューして｣と頼むのが､実は『一番の甘え』である理由

人からもらう指摘と、AIから出力されるレビューの違いとは？（写真：Jake Images／PIXTA）
「自分の仕事にケチをつけられたくない」
「ダメ出しされると、人格まで否定されたような気分になる」
これは、多くのビジネスパーソンが抱える偽らざる本音だろう。特に今は生成AIがある。「AIに添削してもらえば、傷つかずに改善点が見つかる」と、安易に頼ってしまう人も増えているかもしれない。
しかし、新刊『AI時代に仕事と呼べるもの：「あなただけ」の価値を生み出し続ける働き方
』の著者・三浦慶介氏は、その「傷つかない環境」こそが、AI時代においてあなたのキャリアを停滞させる要因であると指摘する。
本記事では、同書から一部抜粋・再構成し、なぜAIの指摘だけでは不十分なのか、その決定的な理由と、一流の人が実践している「指摘ウェルカム」という成長戦略について解説する。
人は、指摘されることが嫌いな生き物
多くの人が、人から口を出されることを嫌がります。
ちょっとした相談や仕事上のレビューでさえ、「見られたくない」「粗を指摘されたくない」と無意識に感じてしまうものです。
その気持ちはわかりますが、それゆえに、すぐ隣に知見のある人がいたとしても、自らフィードバックをもらいに行く人はわずかです。そういった姿勢は、実のところ、非常にもったいないのです。
どんなに頑張って取り組んだ仕事でも、「ズレている」と気づけないことはあります。顧客ターゲットを取り違えていればだいたいの仕事は失敗しますし、正しいことを言っていても社内的に受け入れられないような提案は通りません。
