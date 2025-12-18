｢仕事が早い｣に価値はない。AI時代の｢優秀さ｣の定義はどう変化する？
業務を奪われた人間に残された「本当の仕事」
「AIに仕事を奪われる」という言葉には、どこか悲壮感が漂います。しかし、私はこの状況をむしろチャンスと捉えています。なぜなら人間にしかできない本質的な仕事に集中し、より大きな価値を生み出せるタイミングが訪れたからです。
AIが得意とするのは、生成や実行といった、中間プロセスの高速化と高度化です。たとえば、コンテンツ生成、数値処理、資料の整形、システム構築、病気の画像診断など、一連の「デジタルで完結する業務」は、すでにAIのほうが高速かつ高精度でこなせます。
さらに、デジタルで完結しないと思われていた業務もAIに代替され始めています。カスタマーサポートの電話応対をAIが担うケースも出てきていますし、採用面接を代行するAI面接官も登場しています。ファミリーレストランでは配膳ロボットがAIによって稼働し、人間の代わりを務めています。
これから先、より圧倒的な速さでAIによる代替が広がることは間違いありません。では、そのとき人間に残る「仕事」とは何でしょうか。
それは、「仕事の目的を定めること」と「何を実現したいかを決めること」です。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら