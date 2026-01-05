【超巨大戦艦｢大和｣の復元に懸けた男たち】沈没したときの姿はどうだった？ 海底映した60時間の映像と2000枚の画像を解析して見えてきたもの

2026年春、広島県にある大和ミュージアム（呉市海事歴史科学館）がリニューアルオープンする。この施設のシンボルとも言えるのが、全長263メートルを誇る旧日本軍の超大型戦艦「大和（やまと）」のミニチュア「十分の一戦艦大和」だ。

大和の研究に懸けてきた人々の奮闘劇のなかから、今回は大量の資料の収集、活用を通して見えてきたものについて、抜粋してお伝えする。

現存する1次資料の大半が集められた

大和を復元するとはどういうことか。資料が少ないとはいえ、「だいたいこんなふう」と片づけてしまうわけにはいかない。

まっさきに準備したのが、大和ミュージアム所蔵の北木資料である。北木兼一氏は終戦時、呉海軍工廠（こうしょう）で大和の設計主任であった牧野茂技術大佐の部下だったこともあり、戦艦大和の関係資料を焼却するに忍びなく、ひそかに保存した。この資料は戦後長く秘蔵されていたが、現在は大和ミュージアムに所蔵されている。