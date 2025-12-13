日並びが悪い今年のクリスマス､自宅で"香川名物"絶品チキンはいかが？ ニンニクのうま味でお酒も進む｢骨付き鶏｣をおいしく自作する極意

樋口 直哉 : 作家・料理家
2025/12/13 11:00
縮小
骨付き鶏
生のキャベツを添えましたが、残った脂と肉汁をおにぎりに絡める食べ方も定番です（写真：筆者撮影）
料理の腕を上げるために、まず作れるようになっておきたいのが、飽きのこない定番料理です。料理初心者でも無理なくおいしく作れる方法を、作家で料理家でもある樋口直哉さんが紹介する『樋口直哉の｢シン・定番ごはん｣』。今回は、クリスマスの定番となった鶏料理から、香川県の名物「骨付き鶏」を紹介します。
この時期なら骨付き鶏もも肉も簡単に手に入る

クリスマスが近づくと、スーパーの精肉売り場に骨付きの鶏もも肉が並びます。クリスマスに鶏肉を食べる習慣は日本独自のもの。もともとはアメリカなどで七面鳥を食べる習慣を取り入れて、ケンタッキーフライドチキンが「クリスマスにはチキン」というキャンペーンを打ったため、ともいわれています。

香川・丸亀の名物料理である「骨付き鶏」は、骨付きのもも肉にニンニクとこしょうをすり込み、高温のオーブンで焼き上げるもの。骨付きの鶏もも肉を入手するのがやや難しいので普段は気軽に作れませんが、今の時期であれば比較的簡単に買えるので、ぜひ挑戦してみてください。

鶏もも肉
鶏もも肉は表面がべとついていないものがベストです（写真：筆者撮影）
骨付き鶏
材料
骨付き鶏もも肉 2枚
ガーリックパウダー 大さじ1
黒こしょう     小さじ1＋2分の1
塩         鶏の重量の1%
しょうゆ      小さじ1

骨付き鶏には「親鶏」と「若鶏」の2種類があります。前者は卵を生み終えた鶏で、飼育期間が長いために筋肉や関節が発達して硬いのですが、かむと濃い風味が味わえます。後者は生後3カ月齢未満の鶏（実際には50日前後が多い）​​のため、柔らかくジューシーな味わいが特徴です。スーパーで売られている鶏はほとんどが若鶏のため、後者が再現しやすいでしょう。

