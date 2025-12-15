｢忘年会参加したくない｣50代が多い"切実なワケ" 若者の飲み会離れはウソ？ 参加意欲が低い世代､高い世代の意外な結果

「まさか、若者のほうが忘年会に行きたがっているなんて……」

こう驚くマネジャーは多いだろう。昨今、忘年会に参加したくないのは若者ではない。ベテラン世代のほうが消極的なのだ。Job総研が実施した「2025年 忘年会意識調査」によると、参加意欲が最も低いのが「50代」という、驚きの結果になった。この逆転現象の背景には何があるのか？

そこで今回は、40代や50代が忘年会を敬遠する理由と、会社が取るべき対策について解説する。忘年会の企画に悩んでいる人事担当者や管理職は、ぜひ最後まで読んでもらいたい。

若者のほうが忘年会に前向きという衝撃

「最近の若い子は飲み会に来ない」

「Z世代はプライベートを優先する」

このように嘆く上司は多い。しかし、実態はどうだろう？ Job総研の調査では、会社の忘年会への参加意欲について年代別に興味深い結果が出た。

「とても参加したい」「参加したい」「どちらかといえば参加したい」と回答したのは、

・20代：71.0％

・30代：57.8％

・40代：55.1％

・50代：48.3％

なんと、20代が7割と最も多かった。しかも、3年連続で20代の参加意欲がトップだという。「タイパ重視」「プライベート優先」と言われる若者のほうが、職場の忘年会に積極的だ。

「この調査だけでは？」と思った読者もいるのではないだろうか。同調査だけでなく『ホットペッパーグルメ外食総研』が実施した「トレンド座談会」でも、同様の傾向がみられた。「会社・仕事関係の忘年会」について、「参加したい」と「どちらかというと参加したい」を合わせた「参加したい・計」は30代（43.0％）が最も高く、20代（41.8％）が続いた。最も低いのは50代（31.8％）で、60代は（32.0％）だった。

実際に私の息子（大学4年生）は、来春入社予定のテック企業から忘年会のお誘いがあると、

「行きます」

と二つ返事で答えたという。

「どんな服装で行けばいいのか」

「先輩にどんな質問をしたらいいか」

などと私に質問してくる。とりわけ息子の意識が高いわけでもないだろう。同期の内定者は、ほぼ全員参加するという。任意の参加だというのに、である。