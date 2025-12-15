｢トラックドライバーのソウルフード｣｢東京23区にはあえて出店しない｣ ラーメンチェーン《山岡家》が全国区で老若男女に愛されているワケ

少し濃いめで、後を引くようなスープと、絶妙な麺の太さ。かつては「トラックドライバー御用達」と言われていたラーメンチェーンの「山岡家」（株式会社丸千代山岡家）に若年層のお客さんが増え、いま絶好調です。

「41カ月連続増収」という離れ業も達成

コロナ禍でラーメン店が苦しんだ2020年、21年にも売り上げを伸ばし、22年以降は驚くほどの業績の伸びです。23年以降3期連続の増収増益、かつ過去最高売り上げと利益です。25年9月まで41カ月連続増収という離れ業も達成しています。

最新の26年1月期の中間決算では売上高は前期比26.8％増、前期から41億8200万円の増収です。さらに経常利益も26.0％増となり、前期から4億1300万円の増益です。

もともとの顧客であるトラックドライバーだけでなく、若者や子連れのファミリー客までも集客し、ファン層を確実に広げ、客数を伸ばすことで確実に成長を遂げています。

山岡家はいったい、どんな店づくりで顧客を引き付けているのか。

実際に山岡家の創業の地である茨城県牛久市の1号店に行き、山岡家自慢のラーメンを食してみると、そこであらためて同社の「逆張り経営」とも呼べる戦略を目の当たりにすることになりました。