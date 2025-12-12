｢今さらすぎる｣｢絵も手抜きでは？｣との声も…大爆死『果てしなきスカーレット』の"テコ入れ施策"が波紋も｢致し方ない｣と感じるワケ

押入れの人 : Webライター・マンガ編集者
2025/12/12 16:30
テコ入れ施策？が始まる「果てしなきスカーレット」。SNS上では批判の声も出ていますが…（筆者撮影）
このまま終わるわけにはいかない──。

そんな関係者たちの、そんな悲痛な思いが聞こえてきそうな施策が今、X上で物議を醸している。

大爆死「スカーレット」、入場者プレゼント施策が波紋

細田守監督の最新作『果てしなきスカーレット』は、主人公・スカーレットが王である父を無実の罪で処刑した叔父・クローディアスに「復讐」を遂げるための物語だ。

しかし、スカーレットは本懐である復讐を遂げる前にクローディアスに殺されてしまい、死者の国をさまようシーンから物語は始まる。復讐もできず何のために生きていたのかと絶望するスカーレットだったが、「実は死者の国にいる」というクローディアスに今度こそ復讐するために歩き出す──というストーリーだ。

公開4週目を迎え、興収5億を突破した本作。一般的には十分にヒットの部類に入るが、細田守監督作品ということもあり、期待に届いていないのは間違いない。前作『竜とそばかすの姫』が最終興行収入66億円だったことを考えると、かなり寂しい数字だ。

