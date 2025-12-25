｢自分は無能｣｢人に任せたい｣と思う人ほど生産性が上がる納得の訳――"自分以外の力を最大化する構造"の身に付け方

成果も出していて、一定の評価も得ている。それでも「これ以上伸びない」という壁に、ふとぶつかる──。この停滞感は、有能なビジネスパーソンにこそ起きやすい現象だ。能力はあるのに、なぜか“もう一段上”に行けない。

一方で、「自分は無能かもしれない」と感じる人のほうが、生産性も収入も、普通の10倍速で伸びていく。この逆転現象を分けるものは、能力ではなく“時間の使い方の構造”である。

有能な人ほど陥る罠

有能なビジネスパーソンの多くは、仕事の大半を自分で処理できる。だからこそ、こんな判断をしやすい。

・自分がやったほうが速い

・任せると品質が下がりそう

・説明するのが面倒

・外注するほどでもない

これらは一見、合理的に見えるが、実は成長を止める最初の一歩だ。気づくと、メールも資料作成も調整業務もすべて自分の机に積み上がり、本来すべき価値創造の時間がじわじわ浸食されていく。