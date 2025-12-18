｢相手の要望に応える｣｢呼ばれたら駆けつける｣…｢いい人｣ほど営業成績が上がらないのはなぜ？背景にある"残念すぎる真実"

「嫌われたくない」「いい人でいたい」――。

多くの営業パーソンが無意識に抱いているこの感情こそ、実はもっとも売上を蝕む“静かな毒”です。一方で、同じ時間で普通の10倍の成果を上げていく人たちは、驚くほど“自分本位”に見える意思決定をしています。

もちろん、ここでいう“自分本位”とは、単にわがままな自己中心的に振る舞うことではありません。自分の時間・思考・体力といったリソースを最優先で守り、最大限の価値を顧客に届けるための、戦略的なスタンスです。

本稿では、なぜ「嫌われたくない営業」がもっとも危険なのか、そして普通の10倍の成果を上げる人たちがなぜ“究極の自分本位”を貫くのかを、具体例とともに解き明かしていきます。

嫌われたくない営業マンはダメ？

営業の現場を見ていると、「いい人でいたい」と強く思っている人ほど、伸び悩んでいるケースが少なくありません。彼らは次のような行動を“善意”だと信じています。

・顧客に呼ばれたら、予定をずらしてでもすぐに駆けつける

・どんな要望にも基本的には「はい」と答える

・自分の意見よりも、相手の顔色を優先する

・無理な値引きや特例対応を、断れずに受け入れてしまう