｢男性のエスコートを待っている時代ではない｣年収1500万超の女性が結婚相手に選んだ相手

社会は変わっても変わらない親世代の価値観

2025年を振り返ってみると、今年のキーワードは「女性リーダー」だったように思います。日本にも初の女性首相が誕生。戦後長らく「男性が女性より上に立たなくてはならない」という風潮が続いてきましたが、ようやく男性が女性の能力を認めるようになったという印象を強く持ちました。実は、婚活現場でも同じ現象が起きています。

婚活現場でも優秀で社会的に地位のあるキャリア女性がどんどん増えています。特に30代半ば以降となると、一般的な男性よりも年収が高い女性は珍しくありません。こうなると、結婚生活の形も変わらざるを得ません。かつてのように家庭で男性が座ったまま威張っていられる時代ではなく、男性も女性も忙しく働き、互いに役割分担をして助け合っていかなくてはなりません。

しかし、ここで一つ問題があります。社会は変わっても、親の世代の価値観は変わっていないことです。親から精神的に自立できていない男性や女性は、親の古い考え方をそのまま受け継いでいます。そうした古い価値観に縛られている男女と、今の新しい価値観を持つ男女が入り交じっているのが現状。そこで発生するのが「おごる・おごられ問題」です。