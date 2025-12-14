25年の《映画興行収入ランキングTOP10》が示す｢新たなヒット傾向｣。『鬼滅の刃』『国宝』が牽引！アニメ人気は新局面､邦画実写でも動きが

大きな盛り上がりを見せた2025年の映画興行。歴代記録を塗り替える“2作”の快進撃が社会的な話題となり、興行シーンを牽引した。

そんな25年の「年間興行収入ランキングTOP10」は、邦画がアニメ3作、実写4作、洋画がアニメ1作、実写2作と、例年以上に実写が健闘した1年となった。

100億円を軽く超えるスーパーヒット作が4本も出たことは喜ばしいが、一方で“積年の課題”がより顕著になった側面もある。関係者は危機感を抱いてもいるようだ。

それでは早速、TOP10の各作品を振り返っていこう。

破格の2作だけではない！今年のスーパーヒット

今年の映画興行は、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』と『国宝』が圧倒的なヒットで市場をけん引したことに尽きる。

とくに前者は、歴代最高興収の記録を持つ前作『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』（407.5億円／20年）に迫る興行を続けており、同シリーズの他に類を見ない集客の強さを見せつけた。