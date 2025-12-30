箱根駅伝､エース区間の｢2区｣を託される条件とは？《｢ 留学生強し｣に変化の兆し》エース対決にドラマあり

佐藤 俊 : スポーツジャーナリスト
2025/12/30 12:30
リチャード・エティーリ
第101回 箱根駅伝 往路 2区を走る東京国際大学のリチャード・エティーリ選手（写真：SportsPressJP/アフロ）
年始の風物詩として多くの人々に親しまれている箱根駅伝。毎年大きな注目が集まる中、エースがそろう「花の2区」にはエントリーの段階から注目が集まる。では、2区を託される条件とは何か。また留学生ランナーとの過酷な戦いの中で、日本人選手たちの奮闘はどうか。スポーツ・ジャーナリスト佐藤俊氏の著書『箱根2区』より一部を抜粋し、そのリアルに迫る。
【あわせて読む】新たな時代の扉を開くのは誰か？——。エースが駆ける箱根駅伝"花の2区"､近年の変化《加速する記録更新の流れ》

2区を走る選手に求められるものとは？

2区は、「エース区間」といわれて久しいが、ここを駆ける選手はどんな選手なのか。そして、どんな要素が必要になるのだろうか。明治大学体育会競走部駅伝監督の大志田秀次は、こう語る。

「2区を走る選手はチームの顔なので、ころころ代えることはありません。その選手の走りでチームの勝敗が決まるくらいの区間ですので、きちんと4年間、任せられる選手を育てることが必要ですし、そういう選手しか置けない区間です」

13分台のタイムをもつ選手がなかなか獲得できないチームは、エースを育てることが急務になる。軸が定まらなければ、チームは不安定な飛行を続けてしまう。エースに頼りすぎるのはマイナスだが、エースがいることの安心感は駅伝にとって非常に大きいのだ。

では、2区を走る選手には、どういう能力が求められるのだろうか。早稲田大学競走部駅伝監督の花田勝彦は、こう語る。

「2区を任せる選手には、トラックでのスピードだけでなく、ハイペースで押していけるスピード持久力、そして気持ちの強さが求められます。コースは、平坦から権太坂、最後の3キロでアップ＆ダウンを経て、戸塚の坂を上ります。これをある程度のスピードで走るには、陸上の長距離のいろんな要素をもっていないと難しい。

アップ＆ダウンは苦手とか、上りが厳しいというレベルだと2区は任せられない。走りの総合力が高い選手、そうなるとエースクラスじゃないと対応できないんですよ」

2区は総合力とよくいわれるが、その理由は、序盤はハイペースにも屈しないスピード力、後半は権太坂など坂でリズムを崩さずに上り、つらくてもピッチを落とさずに走りきるタフさとメンタルの強さが必要になるからだ。

「最後は、根性ですね」

2区を3回走った伊藤達彦（東京国際大学—Honda）はそう語るが、その根性も走力のベースがないと発揮できない。そうしたすべての要素を併せもつことが求められる。

実際、2区を区間賞で走った多くの選手、瀬古利彦、渡辺康幸、三代（みしろ）直樹らが、日本の陸上界を支えた歴史があり、現役選手は今もその中心にいる。

「2区経由世界行き」は、世界に出て戦うためのひとつのルートになっている。

