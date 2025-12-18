｢おれついに親父に首を絞められて…｣　介護中の父親に突然｢首を絞められた｣あまりに切ないその"理由"　漫画『介護者たちの事件簿』1話

秋野 ひろ : 漫画家
2025/12/18 7:30
介護者たちの事件簿
© 秋野ひろ／コルク

路地裏にひっそりと佇む、とあるBAR。 ここには、さまざまな事情を抱えた人がやってきます。今宵も介護で疲れ切った人が、重いため息と共にやってきました。

秋野ひろさんによる新連載です

全国で約690万人超──。これは、介護サービスの利用が必要とされる要介護（要支援）認定を受けている人の数です。

決して他人事ではない「介護」の日常には、理解できない行動や、出口のない苦しみがあふれているように見えます。

本連載『介護者たちの事件簿』は、不可解に見える被介護者の行動の「謎」を、マスターが鮮やかな推理で解き明かし、気づきを得たお客が、少し前向きに自分の生活に戻っていく物語です。

「何が起きたか」ではなく「なぜそうしたのか」。彼らの行動を知ることで、つらい介護がふっと軽くなる。必要なのは、我慢や根性ではなく、ほんの少しの想像力。つらいイメージの介護を、ちょっとだけ気楽に捉え直すためのヒントを探しに行きませんか。

秋野ひろさんによるマンガ『介護者たちの事件簿』をお届けします。

秋野 ひろ 漫画家

あきの・ひろ / Hiro Akino

Xを中心に創作マンガを発表。「よしもと虫学校」作画担当。忙しい社会人の暮らしを切り取ったシリーズ「丁寧ならぬ暮らし」がXで話題となり、東洋経済オンラインで連載中。「丁寧ならぬ暮らし」電子書籍シリーズはこちら。X：@16_akinonote

