｢おれついに親父に首を絞められて…｣ 介護中の父親に突然｢首を絞められた｣あまりに切ないその"理由" 漫画『介護者たちの事件簿』1話

路地裏にひっそりと佇む、とあるBAR。 ここには、さまざまな事情を抱えた人がやってきます。今宵も介護で疲れ切った人が、重いため息と共にやってきました。

全国で約690万人超──。これは、介護サービスの利用が必要とされる要介護（要支援）認定を受けている人の数です。

決して他人事ではない「介護」の日常には、理解できない行動や、出口のない苦しみがあふれているように見えます。

本連載『介護者たちの事件簿』は、不可解に見える被介護者の行動の「謎」を、マスターが鮮やかな推理で解き明かし、気づきを得たお客が、少し前向きに自分の生活に戻っていく物語です。

「何が起きたか」ではなく「なぜそうしたのか」。彼らの行動を知ることで、つらい介護がふっと軽くなる。必要なのは、我慢や根性ではなく、ほんの少しの想像力。つらいイメージの介護を、ちょっとだけ気楽に捉え直すためのヒントを探しに行きませんか。

秋野ひろさんによるマンガ『介護者たちの事件簿』をお届けします。

