【独自】ニデック､｢永守イズム｣が生み出した看過できないひずみ､旧日本電産サーボ､旧エンブラコ･ブラジルでいったい何が起きていたのか

ニデック創業者でグローバルグループ代表の永守重信氏の経営手法は、高い業績目標を掲げ、「計画未達は罪悪、赤字は犯罪」と社内にプレッシャーをかけ、「すぐやる、必ずやる、出来るまでやる」と迫り続けるというものだった。

ニデックは買収したグループ会社にもこの経営哲学、「永守イズム」を浸透させ、驚異的な成長を実現させてきた。しかし、同時にグループ会社の現場は疲弊し、看過できないひずみも生まれていた。

「数字を作り直せ」

「こんな数字では会長が許さない。何とかしろ」

2022年当時、日本電産（現ニデック）の元幹部社員はある日、上司にそう迫られた。日本電産では本社各部門の業績管理部がグループ会社の業績データを吸い上げて経営幹部に報告し、最終的に永守重信会長（現グローバルグループ代表）に報告が上がる。

元幹部社員は、朝から夕方まで世界中のグループ会社と会議をしながら業績をまとめていた。この数字を上司に報告したところ、冒頭の言葉を投げかけられたのだ。

「いったいどうすればいいのか」――。途方に暮れる元幹部社員に、上司は「数字を作り直せ」と言い放ったという。

当時、日本電産社内では計画目標と実績の差を「借金」と呼び、各部門でその扱いが課題となっていたという。元幹部社員はこう証言する。