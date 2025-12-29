新たな時代の扉を開くのは誰か？——。エースが駆ける箱根駅伝"花の2区"､近年の変化《加速する記録更新の流れ》

毎年1月2日・3日に開催される箱根駅伝は、年始の風物詩として多くの人々に親しまれている。各チームがタスキをつないで217.1kmを駆け抜ける姿には、毎年大きな注目が集まる。

「花の2区」を走る重み

「花の2区」——。

いつから、なぜ、そのように呼ばれるようになったのか。

起源には諸説あるが、おもな理由は各校のエースが集う区間であること。地形的にもっとも難しいコースで、箱根駅伝の戦略上、非常に大きな意味をもつからだ。

1区は、各校ともスピードランナーをそろえ、お互いを意識し、牽制して走る。佐藤悠基（東海大学：SGホールディングス）や吉居大和（中央大学：トヨタ）、吉居駿恭（中央大学）のように単独で集団から抜けていくケースはともかく、多くは集団走でレースが展開する。

長さ443.7メートルの六郷橋をキッカケにレースが動き、ラストスパートの競り合いで各校が鶴見中継所に僅差で入ってくる。そこで序盤の流れを引き寄せるために、2区が非常に重要になってくる。

「序盤の流れが箱根の結果に反映される」そう語ったのは、駒澤大学陸上競技部の藤田敦史監督だが、この“流れ”が駅伝では、勝つための重要なファクターになる。

その流れをつくることができるのは、エースしかいない。エースで差を開き、あるいは縮める。優勝、あるいはシード権獲得を狙うチームにとっては、ただの1区間ではない。

神奈川大学前監督の大後（だいご）栄治が、「箱根駅伝の全10区間の貢献割合を100％にすると、理論上では各区間は10％ずつ。でも、2区と5区は、それぞれ20％以上の貢献度をもつ」と語るくらい駅伝の肝になる区間だ。箱根駅伝という物語の起承転結でいえば、2区は起承で、転の5区に繫ぐ重要なパーツだ。

2区の距離は長く、地形的にも複雑なコースを走る。第82回大会で、小田原中継所の場所が変更になる前まではもっとも長い23.1キロメートル区間であり、第93回大会で往路の小田原中継所が変更になり、5区、6区の距離が変更になってからは2区が再度、最長区間になった。

保土ケ谷駅まではほとんど平坦だが、権太坂と戸塚中継所手前の急勾配があるため、走りづらく、非常に難しい区間でもある。法政大学で指揮を執る坪田智夫はこう語る。

「2区はごまかしがきかない。1年間、積み上げてこないとダメで、直前で調子が良くなった選手では絶対に戦えない。総合的な走力が必要で、マラソンを走れるくらいのレベルの選手じゃないと2区の攻略は難しく、区間賞は獲れないと思います」