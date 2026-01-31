｢なぜ大好きなアイドル活動を卒業した？｣安達勇人氏が語る｢"後悔しない人生"を作るための､自分に問うべき"たった2つの問い"｣

✎ 1 ✎ 2 ✎ 3
安達 勇人 : プロデューサー
2026/01/31 9:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
なぜ多くの人が後悔してしまうのでしょうか（写真：松原大輔）
若手プロデューサーとして、音楽、イベント、地域活性、ブランドづくりまで多領域を横断し、企画立案から実行までを一気通貫で手がける安達勇人氏
俳優・声優・アーティストとして培った表現力に、地元・茨城を拠点に展開する発信力と巻き込み力が加わり、数々のプロジェクトを成功させてきた注目の若手実力派プロデューサーである。
その安達氏が、このたび初の著書『迷ったら心で動け、すぐ動けを刊行した。
自身の働き方やチームづくり、人間関係、コミュニケーションの本質に加え、「直感で動く」「挑戦を恐れない」といった自身の行動哲学まで余すことなくまとめた、迷いに立ち止まりがちなビジネスパーソンの背中を力強く押す一冊である。
その安達氏が「『いつも後悔してしまう人』の大きな共通点」について語る。

なぜ後悔してしまうのか

後悔というのは、決断そのものよりも「自分の本音を無視したこと」から生まれます

迷ったら心で動け、すぐ動け: 人生を最高に楽しむ「心のブレーキ」のはずし方
『迷ったら心で動け、すぐ動け: 人生を最高に楽しむ「心のブレーキ」のはずし方』（書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします。紙版はこちら、電子版はこちら。楽天サイトの紙版はこちら、電子版はこちら

僕はこれまでの人生で、何度も選択を迫られる瞬間に向き合ってきました。

そのたびに思い出すのが、おじいちゃんの言葉です。

「人生で3回くらい、大切なものをどちらか選ばないといけないタイミングが来る」

選ぶことは怖いです。

失敗したらどうしよう、間違ったらどうしよう、と人は考えてしまいます。

でも、本当に怖いのは、「自分の心に嘘をついて選んでしまう」ことです。

この記事では、僕がなぜ後悔しなかったのか。そして、なぜ多くの人が後悔してしまうのか。

その理由を、僕自身の経験からお話しします。

次ページ後悔しない決断とは
関連記事
特集一覧
2026年総選挙 超短期決戦の焦点
新着あり
ガンダム『ジークアクス』を語り尽くす！
新着あり
ベネズエラ動乱
新着あり
半導体新次元 「フィジカルAI」の勝者は誰か
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事