｢なぜ大好きなアイドル活動を卒業した？｣安達勇人氏が語る｢"後悔しない人生"を作るための､自分に問うべき"たった2つの問い"｣

若手プロデューサーとして、音楽、イベント、地域活性、ブランドづくりまで多領域を横断し、企画立案から実行までを一気通貫で手がける安達勇人氏。

俳優・声優・アーティストとして培った表現力に、地元・茨城を拠点に展開する発信力と巻き込み力が加わり、数々のプロジェクトを成功させてきた注目の若手実力派プロデューサーである。

自身の働き方やチームづくり、人間関係、コミュニケーションの本質に加え、「直感で動く」「挑戦を恐れない」といった自身の行動哲学まで余すことなくまとめた、迷いに立ち止まりがちなビジネスパーソンの背中を力強く押す一冊である。

その安達氏が「『いつも後悔してしまう人』の大きな共通点」について語る。

なぜ後悔してしまうのか

後悔というのは、決断そのものよりも「自分の本音を無視したこと」から生まれます。

僕はこれまでの人生で、何度も選択を迫られる瞬間に向き合ってきました。

そのたびに思い出すのが、おじいちゃんの言葉です。

「人生で3回くらい、大切なものをどちらか選ばないといけないタイミングが来る」

選ぶことは怖いです。

失敗したらどうしよう、間違ったらどうしよう、と人は考えてしまいます。

でも、本当に怖いのは、「自分の心に嘘をついて選んでしまう」ことです。

この記事では、僕がなぜ後悔しなかったのか。そして、なぜ多くの人が後悔してしまうのか。

その理由を、僕自身の経験からお話しします。