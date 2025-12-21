人生を変える"たった1つの行動"とは？判断が遅い人は｢性格｣ではなく｢習慣｣の問題だ

✎ 1 ✎ 2
安達 勇人 : プロデューサー
2025/12/21 11:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
「人生には、大切なもの選ばないといけないタイミングが来る」と話す話題のプロデューサー安達勇人さん（写真：安達勇人さん提供）
若手プロデューサーとして、音楽、イベント、地域活性、ブランドづくりまで多領域を横断し、企画立案から実行までを一気通貫で手がける安達勇人氏
俳優・声優・アーティストとして培った表現力に、地元・茨城を拠点に展開する発信力と巻き込み力が加わり、数々のプロジェクトを成功させてきた注目の若手実力派プロデューサーである。
その安達氏が、このたび初の著書『迷ったら心で動け、すぐ動けを刊行した。
自身の働き方やチームづくり、人間関係、コミュニケーションの本質に加え、「直感で動く」「挑戦を恐れない」といった自身の行動哲学まで余すことなくまとめた、迷いに立ち止まりがちなビジネスパーソンの背中を力強く押す一冊である。
その安達氏が「なぜ判断が遅い人からチャンスが消えていくのか」「どうすれば“迷い癖”を抜け出せるのか」について語る。

「迷い癖」をなくすには？

人生には、たったひとつの判断で未来が大きく変わる瞬間があります。

迷ったら心で動け、すぐ動け: 人生を最高に楽しむ「心のブレーキ」のはずし方
『迷ったら心で動け、すぐ動け: 人生を最高に楽しむ「心のブレーキ」のはずし方』（書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします。紙版はこちら、電子版はこちら。楽天サイトの紙版はこちら、電子版はこちら

でも多くの人は、そのタイミングで迷い、怖くなり、動けなくなってしまう。

僕もそのひとりでした。

大好きだったアイドル活動を続けるか、それとも声優・俳優として新たな道に踏み出すか。

何度も揺れましたし、何度も立ち止まりました。

その時、いつも思い出したのが、おじいちゃんの言葉です。

「人生で3回くらい、大切なものをどちらか選ばないといけないタイミングが来る」

判断が遅いと、その「3回」がすべて通り過ぎてしまいます。

そして、二度と戻ってきません。

この記事では、僕自身の経験をもとに「なぜ判断が遅い人からチャンスが消えていくのか」「どうすれば“迷い癖”を抜け出せるのか」についてお話しします。

次ページ「今のままでもいいかもしれない」は危険
関連記事
特集一覧
2025 ベスト経済書
新着あり
2026年大予測①政治・経済編
新着あり
2026年大予測②株・マネー編
新着あり
検証ニデック 永守イズムが招いた蹉跌
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事