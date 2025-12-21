人生を変える"たった1つの行動"とは？判断が遅い人は｢性格｣ではなく｢習慣｣の問題だ

若手プロデューサーとして、音楽、イベント、地域活性、ブランドづくりまで多領域を横断し、企画立案から実行までを一気通貫で手がける安達勇人氏。

俳優・声優・アーティストとして培った表現力に、地元・茨城を拠点に展開する発信力と巻き込み力が加わり、数々のプロジェクトを成功させてきた注目の若手実力派プロデューサーである。

自身の働き方やチームづくり、人間関係、コミュニケーションの本質に加え、「直感で動く」「挑戦を恐れない」といった自身の行動哲学まで余すことなくまとめた、迷いに立ち止まりがちなビジネスパーソンの背中を力強く押す一冊である。

その安達氏が「なぜ判断が遅い人からチャンスが消えていくのか」「どうすれば“迷い癖”を抜け出せるのか」について語る。

「迷い癖」をなくすには？

人生には、たったひとつの判断で未来が大きく変わる瞬間があります。

でも多くの人は、そのタイミングで迷い、怖くなり、動けなくなってしまう。

僕もそのひとりでした。

大好きだったアイドル活動を続けるか、それとも声優・俳優として新たな道に踏み出すか。

何度も揺れましたし、何度も立ち止まりました。

その時、いつも思い出したのが、おじいちゃんの言葉です。

「人生で3回くらい、大切なものをどちらか選ばないといけないタイミングが来る」

判断が遅いと、その「3回」がすべて通り過ぎてしまいます。

そして、二度と戻ってきません。

この記事では、僕自身の経験をもとに「なぜ判断が遅い人からチャンスが消えていくのか」「どうすれば“迷い癖”を抜け出せるのか」についてお話しします。