メニューから消滅も一瞬で復活！"ココス版シロノワール"の異名も持つ､ココスの名物デザート｢ココッシュ｣の魅力

✎ 1〜 ✎ 21 ✎ 22 ✎ 23 ✎ 24
鬼頭 勇大 : フリーライター・編集者・フードコート愛好家
2025/12/19 6:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
ココスのロゴマーク
今回は、ゼンショーグループのココスを取り上げます（ゼンショーホールディングス提供）
この記事の画像を見る(16枚)
人気外食チェーン店の凄さを「いぶし銀メニュー」から見る連載。今回はファミリーレストラン・ココスのデザートメニュー「ココッシュ」を取り上げます。

ゼンショーグループの一角をなす、ファミリーレストランの「ココス」。もともとはアメリカで展開されていたチェーンレストランのブランドであり、日本ではそのライセンスを現在のココスジャパンが買い取る形で、1980年に茨城県土浦市で1号店をオープンしました。その後、2000年にゼンショーグループへ仲間入り。2017年9月には、47都道府県すべてへの出店を果たしています。

そんなココスと言えば「包み焼きハンバーグ」が代名詞です。濃厚ビーフシチューの包み焼きハンバーグを中心に、6種チーズの包み焼きハンバーグやカニクリームコロッケ、温野菜をトッピングしたものなど、いくつもの種類を展開しています。

デザートメニュー筆頭格の「ココッシュ」

こうしたハンバーグを中心に、パスタやご飯ものなど、ファミリーレストランらしい幅広い食事メニューが充実しているとともに、実はココスではデザートメニューも人気です。

その筆頭格が「ココッシュ」。72層のあたたかいデニッシュ生地にひんやりとしたアイスとホイップクリームがトッピングされているだけでなく、そこにソースをかけて味わうというなかなか背徳感のあふれたメニューです。

次ページ「ココス版シロノワール」の異名も
関連記事
特集一覧
2026年大予測①政治・経済編
新着あり
三菱自動車 日本最小自動車メーカーの生き残り策
新着あり
デジタル証券の胎動
新着あり
オリンパスの針路
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ビジネスの人気記事