【石破前総理が敵をつくっても自民批判を続ける胸の内】誹謗中傷と表現の自由／“後ろから鉄砲”批判に反論／アジア版NATOの意味／コメ増産｢間違っていない｣／総理の働き方【青山和弘の政治の見方（石破茂）】
政治ジャーナリストの青山和弘が、政党や各界の論客をゲストに招き、日本の政治を深掘りする「青山和弘の政治の見方」。
今回のゲストは、前総理で衆議院議員の石破茂氏（後編）です。
【タイムテーブル】
00:00 イントロ
01:18 フェイクニュースを規制する必要性
05:30 自民党批判を躊躇しない理由
08:28 中国との向き合い方
10:33 総理の｢存立危機事態｣発言は軽率だった？
14:33 ｢日中関係｣悪化の影響
17:03 総理は発言を撤回すべきか？
18:44 コメ政策の見通し
23:59 総理大臣の働き方はどうあるべきか
【出演者】
青山 和弘（あおやま・かずひろ）
政治ジャーナリスト、青山学院大学客員研究員
石破 茂（いしば・しげる）
前総理、自民党・衆議院議員
撮影・編集：昼間 將太、田中 険人、桑島圭佑
サムネイル写真：step／PIXTA
※動画内のデータや肩書などは収録時点（2025年12月5日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。
-----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
