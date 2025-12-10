【石破前総理が敵をつくっても自民批判を続ける胸の内】誹謗中傷と表現の自由／“後ろから鉄砲”批判に反論／アジア版NATOの意味／コメ増産｢間違っていない｣／総理の働き方【青山和弘の政治の見方（石破茂）】

政治ジャーナリストの青山和弘が、政党や各界の論客をゲストに招き、日本の政治を深掘りする「青山和弘の政治の見方」。

今回のゲストは、前総理で衆議院議員の石破茂氏（後編）です。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

01:18 フェイクニュースを規制する必要性

05:30 自民党批判を躊躇しない理由

08:28 中国との向き合い方

10:33 総理の｢存立危機事態｣発言は軽率だった？

14:33 ｢日中関係｣悪化の影響

17:03 総理は発言を撤回すべきか？

18:44 コメ政策の見通し

23:59 総理大臣の働き方はどうあるべきか

【出演者】

青山 和弘（あおやま・かずひろ）

政治ジャーナリスト、青山学院大学客員研究員

石破 茂（いしば・しげる）

前総理、自民党・衆議院議員

撮影・編集：昼間 將太、田中 険人、桑島圭佑

サムネイル写真：step／PIXTA

※動画内のデータや肩書などは収録時点（2025年12月5日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

-----------------------------------------------------------

◆東洋経済オンライン公式SNS

X(旧Twitter)： / https://twitter.com/Toyokeizai

TikTok： / https://www.tiktok.com/@toyokeizaionline

Instagram： / https://www.instagram.com/toyokeizaionline/



◆東洋経済オンライン

https://toyokeizai.net/



------------------------------------------------------------

著者フォローすると、東洋経済オンラインYouTubeチャンネルさんの最新記事をメールでお知らせします。